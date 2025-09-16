◆イースタン・リーグ 西武３―６巨人＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・カーミニーク）

イースタン首位の巨人は１６日、同２位の西武との直接対決に勝利し、２年ぶり２９度目となる優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督の下、チームはたくましく成長し、今季７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。ウエスタン王者とファーム日本選手権（１０月４日・サンマリン宮崎）で対戦する。

優勝後、桑田２軍監督は球団や首脳陣、スタッフ、ファンなどへの感謝の思いを語った。今年３月に新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）が開場。ここまでＧタウンでのイースタン公式戦では８万人以上が来場しており、「（選手は）たくさんのファンの方の前でプレーし、背中を押してもらったことで何か気付いたり、きっかけをつかめて成長したと思う。ファンの皆さん、環境を整えていただいた球団に感謝」と語った。

桑田２軍監督は「供給、調整、育成」を２軍の使命としてチーム作りをスタート。その方針を理解し、選手に寄り添って成長をサポートした首脳陣、専門職スタッフへ向けても「この優勝は選手たちの挑戦とコーチ、スタッフの方の献身的な努力、（選手に）一緒に寄り添って伴走してくれた結果だと思います」と感謝した。