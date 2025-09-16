ファミリーマート（東京都港区）が、今年でコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションした「ファミマの特別コレクション」を実施中。同コラボの、オリジナルグッズがもらえるキャンペーン第1弾が9月16日から開始しています。

同キャンペーンは、スナック菓子やチョコといった対象商品を2点購入するごとに限定グッズが1つもらえるという内容で、第2弾まで実施。第1弾では、表面にスヌーピーをはじめ、チャーリー・ブラウンやサリー、ルーシーら、裏面には名言が描かれた「A4クリアファイル」（全6種）がもらえます。1950年代から1990年代まで、10年ごとのデザインになっています。名言も6種類あり、全てそろえたくなるかわいらしいデザインとなっています。

9月23日午前10時からの第2弾では、コミック誕生から50年間の各年代のアートを使用した「台紙付きダイカットステッカー」（全5種）がもらえます。スヌーピーが、ヘッドホンやサングラスをかけた姿や、好物の一つであるドーナツをもったデザインがラインアップ。ダイカットステッカーは、縦横ともに約7.5センチで、ノートや手帳に張り付けたり、スマートフォンの裏に挟めるサイズとなっています。台紙は組み立てるとスヌーピーの小屋になり、ダイカットステッカーを飾ることもできます。

全国のファミリーマートで実施中。数量限定のため、なくなり次第終了です。

また、同コラボでは「PEANUTS」で描かれた1950年代から2000年代までのスヌーピーのイラストを使用した、サンドイッチやレモネード、チョコケーキドーナツやチョコバナナロールケーキなど全5種類が発売中です。