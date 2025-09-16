柴咲コウ、ABEMA主演ドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌を書き下ろし 川口春奈“週刊誌記者”とのスキャンダル巡る攻防を表現【コメントあり】
俳優の柴咲コウが、自身が主演を務める11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌を担当することが明らかになった。
【動画】解禁された柴咲コウ書き下ろし楽曲「Awakening（feat. LITTLE）」
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか…。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
このたび主題歌に決定した「Awakening（feat. LITTLE）」は、本作のために書き下ろされた楽曲で、柴咲がKICK THE CAN CREWのLITTLEをゲストに招き制作。不穏さや攻撃性、疾走感を交えた挑戦的なサウンドの中に柴咲の歌声とLITTLEの高速ラップが複雑に絡み合い、「嘘？本当？本当？嘘？ ひょっとしたらひょっとすんぞ 有象無象の空想の空想の空想」「“シンジツ“ 突き上げる衝動 実態は霞んで朦朧」「それって本当に本当に本当？ 虚実入り乱れてまさに混沌」といった歌詞とともにドラマの世界観に華を添えている。
■柴咲コウコメント
―主題歌「Awakening（feat. LITTLE）」はどのようにつくり上げていきましたか？
『スキャンダルイブ』の主題歌ということで、今回思いきりドラマの世界を踏襲・凝縮したような歌詞を作りたいと思い、歌詞制作しました。大友良英さんの挑戦的なサウンドに共鳴するかのように言葉が乗り、LITTLEさんのRAPと融合するかのように言葉たちが呼応する感覚でした。ドラマでは私が演じる井岡咲が、冒頭からスキャンダルの対応に奔走するのですが、そのときの心情、さらに知られざる事実に徐々に突き当たっていく様を歌詞で表現しています。ドラマと併せてお楽しみいただけると嬉しいです。
―「Awakening（feat. LITTLE）」の特に好きな歌詞や、聴いてほしいポイントはどこですか？
不穏さや攻撃性、疾走感のある大友さんのサウンド。そしてやはり今回は「feat. LITTLE」というところで、LITTLEさんの高速RAPを思いきり堪能していただきたいです。RAPの内容に心を鷲掴みにされ、痺れました。私自身もウォーキングやトレーニングの際にヘビロテする一曲になりました。たくさんリピート再生していただけるような熱い楽曲に仕上がったと思います。
―「Awakening（feat. LITTLE）」を楽しみにしている皆さまへ
今回はこのドラマに完全に寄せきって制作した楽曲なので、ぜひドラマとあわせてこの歌の世界観を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。特にLITTLEさんの高速ラップがめちゃくちゃかっこいいので必聴です。ぜひご堪能ください。
【動画】解禁された柴咲コウ書き下ろし楽曲「Awakening（feat. LITTLE）」
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか…。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
■柴咲コウコメント
―主題歌「Awakening（feat. LITTLE）」はどのようにつくり上げていきましたか？
『スキャンダルイブ』の主題歌ということで、今回思いきりドラマの世界を踏襲・凝縮したような歌詞を作りたいと思い、歌詞制作しました。大友良英さんの挑戦的なサウンドに共鳴するかのように言葉が乗り、LITTLEさんのRAPと融合するかのように言葉たちが呼応する感覚でした。ドラマでは私が演じる井岡咲が、冒頭からスキャンダルの対応に奔走するのですが、そのときの心情、さらに知られざる事実に徐々に突き当たっていく様を歌詞で表現しています。ドラマと併せてお楽しみいただけると嬉しいです。
―「Awakening（feat. LITTLE）」の特に好きな歌詞や、聴いてほしいポイントはどこですか？
不穏さや攻撃性、疾走感のある大友さんのサウンド。そしてやはり今回は「feat. LITTLE」というところで、LITTLEさんの高速RAPを思いきり堪能していただきたいです。RAPの内容に心を鷲掴みにされ、痺れました。私自身もウォーキングやトレーニングの際にヘビロテする一曲になりました。たくさんリピート再生していただけるような熱い楽曲に仕上がったと思います。
―「Awakening（feat. LITTLE）」を楽しみにしている皆さまへ
今回はこのドラマに完全に寄せきって制作した楽曲なので、ぜひドラマとあわせてこの歌の世界観を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。特にLITTLEさんの高速ラップがめちゃくちゃかっこいいので必聴です。ぜひご堪能ください。