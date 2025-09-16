◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ロッテ(16日、京セラドーム)

オリックスの先発・田嶋大樹投手が6回途中2失点。7月16日楽天戦での完封勝利以来となる勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。

ここまで3連敗としていた田嶋投手は初回、先頭の郄部瑛斗選手にヒットを許しますが、後続を抑え無失点の立ち上がり。2回には池田来翔選手を高めのストレートで見逃し三振に抑えます。この回を3者凡退に抑えると、その裏、味方打線が西野真弘選手の2ランホームランと麦谷祐介選手の犠牲フライで3点を先制しました。

援護をもらった直後3回、フォアボールで出した小川龍成選手に盗塁を許し、この日初めて得点圏にランナーを背負いますが、後続を抑え無失点で終えました。しかし4回、 寺地隆成選手と 山本大斗選手に連打をあび、ノーアウト2、3塁のピンチを招きます。池田選手をサードゴロ、安田尚憲選手を空振り三振に抑え、2アウトまでしのぎますが、松川虎生選手にフォアボールを与え、満塁へピンチを拡大。ここで小川選手に甘く入ったツーシームをセンターへはじき返され、1点を失います。それでも、続く友杉篤輝選手を低めのカットボールで空振り三振とし、最少失点で切り抜けました。

5回も先頭に長打を浴びピンチを招いた田嶋投手でしたが、犠牲フライの1点でしのぎました。4回、5回と連続で失点した田嶋投手でしたが、6回のマウンドにも上がります。しかし連打を浴び、ノーアウト2、3塁のピンチを作ったところで降板。5回0/3を投げ、失点2、奪三振6、被安打7、与四球2という投球内容でした。その後、継投した才木海翔投手が無失点のピッチングで抑えました。