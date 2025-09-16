元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。アイドル時代のファンからの驚きのプレゼントを明かした。

大沢は「ファンの皆さんから、沢山プレゼントとかファンレターを頂きまして。特にバレンタインデーの時は、事務所にトータルで4トントラック45台分チョコが届いた」と語った。

また、実際に手渡ししたい、というファンのため、日本武道館で午前11時から午後9〜10時まで、握手会とプレゼント受け取り会をやったと振り返り「大雪の日でしたね確か」と語った。

また、プレゼントでは酒や菓子のほか「変わったものでは亀がありましたね。どのメンバーに贈られたのか忘れましたけど」と生きたカメが贈られたことも。

さらには大沢の実家に「タンスとか。昔のタンスなんで、デカい。母親も、息子が本当にオーダーしたのかと思ってリビングに置いてあったんですよ。あとスポーツクラブにある筋トレマシンのセットが届いたりとか」と明かした。

光GENJIは1987年に結成した男性アイドルグループで、ローラースケートパフォーマンスなどで人気になったが、95年に解散した。