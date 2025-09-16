元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。アイドル時代の仰天エピソードを明かした。

大沢は「今考えると非常に怖いファンの話」と話し始め「当時は違う熱狂のしかたで…実家にファンの人が押し寄せるんですよ。週末とかになると3、400人。それでやっぱり近所とか地域の自治体から大クレームが来て、もう実家に住めないと。19歳の時に一人暮らしをしようってなったんですね。自分が探していた地域の不動産屋、4、5軒回ったんですけど、貸してくれなかったんですよ。近隣に迷惑がかかるってことで」と語った。

ちょうど母親の友人がマンションを建て、オートロックなどはなかったものの、引っ越すことにしたが、「でも、当然すぐ特定されたんですよ。ファンの皆さんにお話して、来ないようにしてくれたんですけど、中には数名いらっしゃるファンがいた」という。

その中の1人は「毎日、僕が帰るまで来るファンがいたんですよ。何度注意しても来るんですよ。それで、たまたま帰ってきて、玄関開けようとしたら、左側にでっかいガスメーターがあって、その中から人の気配がしたんです。まさかと思って開けたら、その方が隠れていたんです」という恐怖体験。「自分も寒気がするくらい怖くなっちゃって、自分じゃ手に負えないんで、警察呼んで、なんとかしてもらった」と明かした。ほかにも「階段から、自分の部屋のベランダに入ってこようとしたりとか…滅茶苦茶でした」と振り返った。

また、「例えば実家の電話が鳴りやまなくなって、何度も番号を変えるんですけど、次の日にはバレているんですよ。引っ越した先も、すぐに特定されたりとか。どこから…」と首をひねっていた。

光GENJIは1987年に結成した男性アイドルグループで、ローラースケートパフォーマンスなどで人気になったが、95年に解散した。