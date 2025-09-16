◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズとの接戦を落としたドジャース。試合後、この日ソロホームランを放ったマックス・マンシー選手がインタビューに応じました。

1-1の同点で迎えた5回。相手先発の左腕ランヘル・スアレス投手が投じた外角高めのシンカーを捉え、ライトスタンドへの勝ち越し18号ソロ。今月9日にケガから1か月ぶりに復帰し、5試合目で復帰後初アーチでした。

マンシー選手は「彼(スアレス)はこれまで多くの打者を抑えてきたし、コマンド(制球)にかけては最高の投手の一人だ。打ち損じを誘うのが非常にうまい。だからその相手からしっかり攻めて点を取れたのは大きかった」と自身の一発を振り返ります。

しかし、チームは先制弾のカイル・シュワバー選手や終盤にもウェストン・ウィルソン選手、ブライス・ハーパー選手にホームランを浴びるなど、投手陣が粘れず。延長戦の末に敗れました。

3被弾の投手陣には、「シュワバーはほとんど片手で打ったようなスイングだったし、ハーパーはゾーンから7インチ(約18センチ)外れた球をスタンドまで持っていった。あの投球を責めるのは難しいし、打者が素晴らしかったということだ。チームとしてはフラストレーションもあるけど、ブルペンはシーズンを通してずっと素晴らしい仕事をしてくれてきたし、これからもしてくれると思う」と投手陣をかばいます。

一方、5-6の延長10回は2アウト満塁の場面で凡打に終わったマンシー選手。ポストシーズンさながら互いに意地をみせたゲームに、「過去にもポストシーズン直前に対戦した相手がいたけど、実際にポストシーズンで戦うと、相手はまったく逆のことをやってくる。だから今はとにかく一戦一戦勝つことが大事で、先のことを考えるのではなく目の前の試合に集中するだけだ。今日はいい感触もあったけど、残念ながら最後は仕事をやり切れなかった」と悔しさをみせました。