櫻坂46の4期生がカラフルな衣装でニッコリ！圧倒的な存在感＆多彩な個性が咲き乱れる

9月27日発売の「B.L.T.2025年11月号」の表紙・巻頭に、櫻坂46の4期生が登場する。

【写真】黒で統一された衣装で存在感を見せる9人集合カットなど公開

4月に櫻坂46の4期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実がグループに加入して約半年。

これまでの期間、YouTubeにて公開されている4期生ドキュメンタリー「櫻坂46四期生物語−いま、わたしたちに、できること−」では「静寂の暴力」に取り組み、初の4期生曲「死んだふり」の制作、初イベント「First Showcase」を経て、東京ドーム公演3Days＆京セラドーム公演2Daysに参加するという、濃すぎる怒涛の日々を送った彼女たち。初登場となる今回は、そんな彼女たちの“現在地”を知るべく、ありとあらゆる角度から掘り下げていく。

黒で統一された衣装に身を纏い9人が並ぶ姿は、彼女たちのスローガンでもある「団結・圧倒・咲き続ける」という言葉がピッタリだと感じる、流石の存在感。その一方で、それぞれカラフルな色で組み合わせたカジュアルな衣装に変わると、人懐っこく笑う者、穏やかな空気感を纏う者、照れた表情を見せる者……などバラバラの個性が見えてきた。

そして、B.L.T.恒例の「46問46答」。撮影の合間を縫って悩みながら真摯に質問に答える姿はとても可愛らしく、個性豊かで、時には面白い回答が量産されている。また、2組に分けて行われた座談会では、それぞれの魅力を語り合い、4期生としての“これまで”と“これから”を存分に語ってくれた。

「B.L.T.11月号」では、そんな彼女たちを50ページを超える大ボリュームでお届け。必読の内容となっている。