いま世界が注目する“抹茶バブル”。茶葉価格はわずか1年で1.6倍に高騰し、宇治には外国人観光客が殺到。まさに「緑のゴールドラッシュ」と呼ばれる社会現象が起きている。また、抹茶は単なるブームを超え、日本の食品・飲料業界にとって新たな海外市場開拓の鍵となっている。

英フィナンシャル・タイムズ紙によると、世界の抹茶市場は2024年の42億3000万ドル（約6260億円）から、2033年には78億6000万ドル（約1兆1640億円）まで成長すると予測（PRESIDENT Online「スタバから「抹茶ラテ」が消え､宇治に外国人が押し寄せる・・・海外メディアが報じた「空前の抹茶ブーム」の実情」）されており、わずか数年でほぼ倍増という驚くべき成長ぶりだという。





また、財務省貿易統計（産経新聞「海外から熱中視「宇治抹茶」売れ過ぎ 訪日客も爆買い、販売制限の動きも」から引用）によると、令和5年の抹茶を含む緑茶の輸出量は7579トン、輸出額は292億円と過去最高を更新。輸出量はこの10年で約2.5倍となり、輸出額の7割超を抹茶など「粉末状の茶」が占めているようだ。今後、新たな海外市場開拓の鍵となる「抹茶ビジネス」はまさに今注目すべきテーマといえる。





9月24日〜26日、インテックス大阪で開催される「ライフスタイルWeek大阪」では、この“抹茶ブーム”を背景に企業が最新の抹茶関連製品を発表。抹茶を使ったスイーツや飲料、茶道の体験セット、パッケージなど、健康面・インバウンド需要・輸出で広がる「抹茶ビジネス最前線」を取材できる展示会となっている。