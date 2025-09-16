4台のバイクが蛇行を繰り返しながら走行するこちらの映像。新潟市秋葉区の市道で撮影されたものです。



危険行為を集団で行ったとして、3人の少年と19歳の男が逮捕されました。



ことし6月、新潟市秋葉区の市道。警察がサイレンを鳴らして追跡する中、横に広がりながら走行する4台の原付バイク。



「止まりなさい、止まりなさい」



パトカーがバイクを追い越そうとすると進路をふさぐように蛇行を繰り返します。こうした危険行為を集団で行ったとしていずれも新潟市秋葉区の少年3人と19歳の男が逮捕されました。





（リポート）「こちらが犯行に使われたバイクです。中にはマフラー部分が取り外されて改造されたバイクがあります」警察が押収した4台の原付バイク。排気音を低減させるマフラーが取り外されたりナンバープレートが折り曲げられたりと手が加えられています。4人は地元の知り合い同士で調べに対し「集団で暴走したことは間違いありません」などと容疑を認めています。周辺の住民はバイクの騒音を何度も耳にしていました。〈近所の人〉「大きい音で通っていくなってよくあるじゃないですか、ブーンブブンブーンみたいな感じで通っていったのは何回かあります」〈近所の人〉「うるさくて『っえ』というのはありましたけど、夜中2時とか寝静まった時もあるし」4人は暴走行為について遊び目的で行ったなどと話しているといいます。警察は今後も悪質な運転を取り締まっていくとしています。