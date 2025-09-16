WILLER MARKETINGは、WILLER TRAVELで「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」を9月2日から30日まで開催している。

「フェリー SUPER SALE!」を毎日開催している。対象路線・便・客室限定で「とくとくフェリー祭」プランを販売している。対象便は、神戸港〜宮崎港航路、三津浜港〜柳井港航路、島原港〜熊本港航路、沖縄港〜鹿児島港航路（クイーンコーラルクロス運航便のみ）。

「早い者勝ち！ 数量限定SALE！」を開催している。販売期間は第1弾が9月4日から、第2弾が9月18日から。対象便は、大阪南港〜新門司港航路（大阪南港・新門司港午後5時発のみ）、横須賀港〜新門司港航路、大洗港〜苫小牧港航路（大洗港午後7時45分発・苫小牧港午後6時45分発のみ）、舞鶴港〜小樽港航路。

Xでのリポスト・リプライキャンペーンを実施している。ウィラートラベルの公式Xアカウント（＠WILLER_TRAVEL）をフォロー、対象投稿をリポスト、希望の賞品をリプライすることで応募できる。賞品は、名門大洋フェリー 大阪南港〜新門司港航路 ファースト船室、商船三井さんふらわあ 大洗港〜苫小牧港航路 スーペリアインサイド、東京九州フェリー 横須賀港〜新門司港航路 ツーリストA、サンスターライン 大阪港〜釜山港航路 オーシャンビュー。いずれも往復で各1組2名にプレゼントする。