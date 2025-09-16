¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢CL³«ËëÀá¤ÏJ¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤é¼çÎÏ5Áª¼ê¤¬·ç¾ì¡Ä½éÀï¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï16Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï17Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï16Æü¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£5¿Í¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥Û¥»¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¢¥ë¥Þ¥À¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Î·ç¾ì¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡J¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤ÎÁ°È¾¤ËÉé½ý¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉé½ý¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Î·ç¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö14Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ëº¸Â¼ó¤ËÇ±ºÃ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
£±¡¡¥Õ¥¢¥ó¡¦¥à¥Ã¥½
13¡¡¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯
31¡¡¥µ¥ë¥Ó¡¦¥¨¥¹¥¥Ù¥ë
¢§DF
3¡¡¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê
14¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ
15¡¡¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥°¥ì
16¡¡¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê
17¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ä¥³
18¡¡¥Þ¥ë¥¯¡¦¥×¥Ó¥ë
21¡¡¥Ï¥Ó¡¦¥¬¥é¥ó
24¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó
28¡¡¥é¥ä¥Í¡¦¥Ù¥ê¥É
¢§MF
4¡¡¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼
6¡¡¥³¥±
8¡¡¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹
28¡¡¥¿¥¦¥Õ¥£¥¯¡¦¥»¥¤¥É¥¥
¢§FW
7¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó
9¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È
12¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
20¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í
22¡¡¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê
23¡¡¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
