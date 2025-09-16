Photo: Haruki Matsumoto

週末DIYや家具の組み立て用に電動工具を揃えようとする際、馴染みのプロ御用達メーカーから選びたくなりますよね。でもそのパワー、本当に必要でしょうか？

ということで今回は、12V・40Nmというミドルスペックの「JIMIBOX X1-J」を体験したレポートをお届けします。

モノトーンのスタイリッシュデザインに加えて20段階トルク調整やUSB-C充電など、一般人にもちょうど良さそうな性能と機能の実力やいかに？

穴あけ・ねじ締め、もう失敗しない！見た目も使いやすさもスマートなブラシレスドリル

スッキリ、部屋にも置けるデザイン

こちらが「JIMIBOX X1-J」の本体。工具らしからぬとまでは言えないものの、グレーで統一されたミニマルでスタイリッシュな仕上がりです。

専用ケースに各種ビットと合わせてスッキリ収納可能。

ケース全体もシンプル。作業現場が似合いそうなゴツゴツ感も無いので、部屋で見えるように置いてあっても違和感は少ないのがいいですね。

十分すぎる40Nmのパワフルさ

本製品の最大トルク（ドリルの回転力の強さ）は40Nm。本格プロ用だと100Nmを越える製品もありますが、実際に使ってみると木材の穴あけもサクサク進みます。

インパクトドリル・フラットドリル・ネジ締めと素材に合わせた3モードを搭載。

また20段階のトルク調整機能も備えているので、きちんと設定さえすれば必要以上の力でネジ山を潰したり締めすぎで接合部を破壊したりといったトラブルともほぼ無縁でしょう。

低速・高速モードの切り替えに加えて、トリガーを引く量で速度調整できるといった定番機能ももちろん搭載済み。使っていて不便に感じるところは一切無かったです。

コンクリートや非常に硬い素材に対してはパワー不足になる場合もありますが、家具の組み立てやある程度のDIYでは十分すぎる性能でしたよ。

USB-Cでサクッと充電＆モバイルバッテリー代わりにも

バッテリーは2000mAhなので高スタミナというほどではないものの、専用充電器などを買わずUSB-Cでサクッと充電できるのが便利でした。また単体でモバイルバッテリーとしても使えるので災害時などに助かることもありそうです。

価格は先行セールで33％OFFの28,900円（税・送料込）からオーダー可能でした。見た目と使い勝手のバランスも良かったので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

穴あけ・ねじ締め、もう失敗しない！見た目も使いやすさもスマートなブラシレスドリル

穴あけ・ねじ締め、もう失敗しない！見た目も使いやすさもスマートなブラシレスドリル

