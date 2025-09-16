「苦しい時間が続く」広島に完敗の豪州王者メルボルン・シティ。母国メディアが嘆き「大会での勝利なき日々が692日を超えた」【ACLE】
サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、オーストラリアのメルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。２−０の快勝で大会白星スタートを切った。
オーストラリア通信社『AAP』は、「苦しい時間が続く」と題して昨季のAリーグ王者であるメルボルンCの敗戦を報道。「試合を通じてリズムを見つけることができず、マルコス・ジュニオールと中島洋太朗のゴールで敗北を喫した」と、完敗であったとの見解を示した。
続けて、「シティは７月以降公式戦を戦っておらず、一方の広島はJリーグで29週目を迎えるなど、コンディション面での差は明らかだった」と分析。試合内容については、広島が優勢だったとした。
「広島は序盤から試合を支配し、シティは日本側の守備ラインを脅かすことができなかった。広島は短く鋭いパスでシティの守備を崩し、試合のペースを上げた。最後は中野就斗のクロスから中島洋太朗がヘディングでGKビーチを破り、試合を決定づけた」
また同メディアは、母国クラブの厳しい現状を説明。「オーストラリアのクラブの同大会での勝利なき日々が692日を超えた」と伝えた。
「Aリーグのチームがアジア最高峰の大会で最後に勝利したのは、2023年10月25日、メルボルンがタイの強豪ブリーラム・ユナイテッドを２−０で破った時だった。昨シーズン、セントラルコースト・マリナーズはこの大会でわずか１ポイントしか獲得できていない」
記事の最後には、「ウエスタン・シドニー・ワンダラーズが2014年にサウジアラビアの強豪アル・ヒラルを破って優勝したのが、オーストラリアクラブ唯一の大会制覇となっている」と、オーストラリア勢の苦闘の歴史に触れて締めくくられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
