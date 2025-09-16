「なんだろう…この大物感」黒木啓司、末っ子の1歳誕生日を祝福「ずっとケイリーが真顔なの面白いｗ」
元EXILEの黒木啓司さんは9月14日、自身のInstagramを更新。1歳を迎えた末っ子の誕生日ショットを公開しました。
【写真】黒木啓司の末っ子のかわいい誕生日ショット
ファンからは、「カイカイおめでとう」「1つ目の動画ずっとケイリーが真顔なの面白いww」「温かい気持ちになります」「カイカイもう1歳とか早っ」「カイカイの空気感わかります」「なんだろう…この大物感 将来が楽しみですね」「カイカイくんの貫禄が可愛すぎます」「すっごく素敵なファミリー」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「温かい気持ちになります」黒木さんは「カイカイ誕生日 一歳だよー 昼はママのじーじばーば ひぃばーばも参加 夜はパパのじーじばーば参加 ありがたいねー」とつづり、7本の動画と5枚の写真を投稿。末っ子の1歳の誕生日を祝う様子です。1、6本目の動画では、家族みんなでハッピーバースデーの歌を歌い、誕生日ケーキが末っ子の前に運ばれてくる場面が流れてきます。まだ幼い末っ子の代わりに、兄姉たちが楽しそうにロウソクを吹き消します。しかし、末っ子はどっしり構えており、なんとも愛らしい様子です。
末っ子の誕生日密着動画も14日には「カイカイ親方の1歳の誕生日に密着でしゅ」と、末っ子の“My Birthday VLog”を公開していた黒木さん。コメントでは、「充実の1日」「ムチムチ感がたまらない！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
