イスラエル軍は16日未明、パレスチナ自治区ガザ地区の中心都市、ガザ市への大規模な地上作戦を始めました。今後はガザ市全体を包囲し、「イスラム組織ハマスを壊滅させる」としています。

イスラエルメディアによりますと、ガザ市への作戦は数週間前から準備されていて、空爆やガザ市周辺での戦闘が続いてきました。

イスラエル軍は今月4日に「ガザ市の4割を掌握している」と発表していましたが、16日、ガザ市への大規模な地上作戦を始めました。数万人の兵士を動員した2つの部隊がガザ市内に進軍していて、今後、さらに別の部隊も加わる予定だということです。

今後はガザ市全体を包囲し「イスラム組織ハマスを壊滅させる」としています。また軍は、この1週間でガザ市内の850か所以上を空爆したと発表しました。

パレスチナの保健当局は16日、過去24時間で59人が死亡し、ケガ人386人が病院に搬送されたとしています。

ガザ市はガザ地区の政治や経済の中心で、攻撃前にはおよそ100万人が暮らしていました。

イスラエル軍は「ガザ市は危険な戦闘地域」だとして、住民に対し南部へ移動するよう呼びかけていて、少なくとも35万人がすでに避難したとみられています。

ロイター通信は、イスラエル軍がガザ市内にまだ最大で3000人のハマスの戦闘員がいるとみていると報じています。

イスラエルのカッツ国防相は16日、SNSに「ガザは燃えている。わが軍は任務が終わるまで後退しない」と投稿していて、激しい戦闘が続く中、住民の犠牲がさらに広がるおそれがあります。