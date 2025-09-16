交差点を“強行突破”する車各地で…対向車線を逆走する車が赤信号の交差点を左折、直進レーンから一気に左折するタクシー　愛知・埼玉

愛知・みよし市で朝の通勤時間帯に目撃されたのは、強行突破するように左折していく白い車。

信号は赤です。

目撃者：

左折にしては速いスピードで曲がっていったと思う。かなり危険だと思う。

目撃者がそう思うのも無理はありません。

実は、目撃者がいた側の車線は2車線で、一番右は対向車線です。

信号無視をしていた車は、目撃者の数台後ろから車列を追い越すと対向車線を逆走。

スピードを緩めることなく交差点を左折していたのです。

強行突破は、神奈川・大和市でも見られました。

前を走るタクシーが交差点に差し掛かった、その時、直進レーンから、突然左へと曲がっていく様子が映像に映っています。

目撃者：

目が点になるほど驚いた。規範になる運転をする人が違反をするのはどうかと思う。

ところ変わって、さいたま市では、あわや衝突事故寸前の瞬間が見られました。

映像に映っているのは、交差点で右側から飛び出してきた車。

お互い急ブレーキで事なきを得ますが、相手側の信号は赤。

目撃者によりますと、乗っていたのは20代とみられる男性2人。

車には、初心者マークが貼られていたといい、「相手はびっくりした顔をしていました」ということです。