「やる気スイッチ」で知られる個別指導塾で、女子中学生にわいせつな行為をした疑いで元教室長が逮捕されました。講師1人で少数の生徒を教える個別指導を売りにしていますが、当時、教室には他の生徒や講師がおらず、2人きりで授業をしていたということです。

■個別指導塾「スクールIE」の教室長が…

16日、検察に身柄を送られたのは「やる気スイッチ」で知られる個別指導塾「スクールIE」の教室長を務めていた石田親一容疑者（45）。今年3月と5月、教え子だった中学生の女子生徒にわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁の調べに対し、石田容疑者は…。

石田親一容疑者（45）

「これまでに10回くらいの授業で触った」

複数の生徒がいる教室で、生徒1人〜2人に講師1人がつく個別指導を売りにしている「スクールIE」。

警視庁によると、石田容疑者はその教室で他の生徒や講師がいない時間に、15歳の女子生徒と2人きりで授業をしていたといいます。

そこで女子生徒が質問をした際、必要以上に近づき、服の上から太ももを触るなどしたとみられているのです。

さらに、女子生徒の服の中に手を入れ、下着の上から胸を触るなどしていたとみられる石田容疑者。女子生徒が触られないよう上着を着ても、やめなかったといいます。

■“先生だから”と、なかなか被害を言い出せず

石田容疑者がアルバイト講師としてこの塾で働き始めたのは、2005年。2014年には教室長として、正社員に登用されています。講師歴約20年のベテランです。

塾のホームページには、教室長としてのあいさつが…。

石田親一容疑者（45）

「個別指導のスクールIEだからこそできる指導で、大切なお子さまの『やる気スイッチをON！』にしていきます」

被害にあったのは、小学生の頃から数年にわたり石田容疑者の教え子だった女子生徒。“先生だから”と、なかなか被害を言い出すことができなかったといいます。

それでも今年6月、カウンセラーに相談。事件が発覚しました。

石田容疑者は、警視庁の調べに対し、容疑を認めているということです。

石田親一容疑者（45）

「最初はたまたま胸に手があたり、生徒が何も言わなかったので大丈夫だと思いエスカレートした」

■ほかにも被害を訴える生徒がいないか捜査

「スクールIE」に子どもを通わせる保護者は…。

小4娘がスクールIEへ

「個別指導塾だとサポートしてもらえるからメリット。部屋は図書室みたいな間仕切りがあって結構オープン。（ニュースは）懸念はしてない。びっくりはしたけど」

中学生の時に、別の個別指導塾に通っていたという女性も…。

中学時代に個別指導塾へ 大学生

「できるところ、できないところを個別に教えてくれたので、集団の塾とは違っていいなと」

一方で、生徒側の立場を案じる声も。

中学時代に個別指導塾へ 大学生

「立場が弱い、生徒は。声も上げづらいと思うし、親からのプレッシャーとか、受験が控えてるとかあると言えないんじゃないか。あってはならないこと」

大学生の母親

「人間不信になっちゃう。どの人も信じられなくなる。勉強以前の問題」

逮捕の2日前に、懲戒解雇処分となった石田容疑者。警視庁は、ほかにも被害を訴える生徒がいないか捜査しています。