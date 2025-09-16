【お暇】はなんて読む？人気ドラマのタイトルにもなった言葉！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「お暇」はなんて読む？
「お暇」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、全部で4文字です。
いったい、「お暇」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おいとま」でした！
お暇とは、主に、訪問先から退出すること、別れのあいさつをして立ち去ることを表す言葉のことで、「そろそろお暇します」のように使います。
ちなみに、2019年に放送されたTBS系・金曜ドラマ『凪のお暇』は、主演を黒木華さんが務めており、2019年夏ドラマの最高満足度を記録するほどの人気作品となりましたよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『実用日本語表現辞典』
・『TBSテレビ』
ライター Ray WEB編集部