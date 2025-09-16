町田に駆け付けたFCソウル・サポーター、日本のヒット曲を用いたチャント披露。その楽曲と歌詞は？

韓国からFC町田ゼルビアのホームに駆け付けたFCソウル・サポーターが、日本アーティストの楽曲をチャントに使用している。

町田市立陸上競技場では現在、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第1節の町田vsFCソウルの一戦が行われている。

2020年以来5年ぶりにACLを戦うFCソウルは、アウェイで迎えた初戦のためにサポーターが大勢来日。FCソウル側によるとビジター席は全席完売とのことで、敵地で熱い声援を選手に届けている。

そんななか、前半途中には日本人にとって聴きなじみのあるチャントがビジター席から流れた。というのも、あいみょんが2017年にリリースしたヒット曲『君はロックを聴かない』を使用したチャントをFCソウル・サポーターが歌っていたのだ。

今年4月には来韓コンサートを実施するなど、韓国でも高い人気を誇るあいみょん。そんな彼女の代表曲の一つである『君はロックを聴かない』を、FCソウル・サポーターは2023年よりチャントとして使用している。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）町田ホームに駆け付けたFCソウル・サポーター

では、一体歌詞はどのようにアレンジされているのだろうか。チャントではサビ部分をベースとし、『ソウルのための歌』という題名で以下のように歌われている。

◇

ソウルを愛する君よ 声を上げろ

幾多の苦難が我々を襲ってきても

ソウルのために最後まで走ろう

ソウルのために歌うよ

◇

町田vsFCソウルは両者無得点で前半が終了。後半も『ソウルのための歌』が聴こえることはあるのだろうか。

（文＝姜亨起／ピッチコミュニケーションズ）