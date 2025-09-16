大政絢、美スタイル際立つ胸元ざっくりマーメイドドレス姿披露【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の大政絢が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】大政絢、マーメイドドレスで妖艶な魅力
大政は、胸元部分がざっくりと開いたマーメイドラインのドレス姿で登場した。ピンクベージュ生地の素材やグリーンのゴージャスなジュエリーが妖艶な雰囲気をプラス。美しいスタイルがより一層輝いた。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、大政のほか、目黒蓮（Snow Man）、中島健人、山下智久、小雪、桐谷美玲、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンが来日した。（modelpress編集部）
◆大政絢、美スタイル披露
◆「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」
