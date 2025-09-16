幅広いシーンに大活躍♡ お目立ちピンで女み全開な「低めおだんご」のつくり方

写真拡大 (全8枚)

この秋は、ほんのひと工夫で印象チェンジできるヘアアレンジに挑戦したい！今回は、北里琉をお手本に「お目立ちピン×低めおだんご」をピックアップ。シンプルなのに華やかさで、横顔まで洗練された雰囲気に。ほどよい抜け感も出せるから、オンでもオフでも大活躍間違いなしですよ♡

今秋マストなヘア小物×ヘアアレンジ

顔まわりを盛って季節を先取るべし♡

おしゃれを秋のオトナな気分にアプデしてくれる、ヘア小物とアレンジテクの組みあわせをご紹介。

見るだけで幸せになれるとびっきりお気に入りのヘア小物を探してみて♡

お目立ちピン×低めおだんご

トレンドの大きめヘアアクセをたっぷりと♡

ともすると子どもっぽく見えるアイテムは、おだんごの根元につけること。

お顔の角度によってちらっと見せるのが今季の正解。

使用したアイテムはこちら♡

ハートピン、ピン（4本セット）各330円／ラティス

ヘアメイク手順

How to 低めの位置でおだんごをつくる

髪全体を2つに分けて耳の後ろで結ぶ。

結んだ毛束をきつめに三つ編み、ねじって根元に巻きつける。細ゴムでおだんごをつくる。

How to ピンをつけて後毛にアイロンを通す

バランスを見て、ヘアピンを髪の両サイドにつける。

顔まわりのおくれ毛を顔に沿わせるように、ストレートアイロンをまっすぐ通す。

完成♡

控えめなおだんごもお目立ちピンを使うだけで今っぽ×華やかな印象に。ピンを変えるとガラッと印象が変わるので雰囲気チェンジも楽チン！

ピンクチュールトップス 6,490円／AS KNOW AS PINKY
Back

撮影／JOJI（RETUNE Rep）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）文／柿沼奈々子、杉山春花

北里琉