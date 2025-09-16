人気YouTuber・Rちゃん「あざとオフショルニット」から美肩のぞく「色っぽい」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2025/09/16】人気YouTuberのRちゃんが16日、自身のInstagramを更新。美しい肩があらわになったオフショルダーニット姿を公開した。
【写真】Rちゃん「あざとオフショルニット」姿で美肩披露
Rちゃんは「ジミーチュウの新しいカフェ行ってきた」とつづり、「みんな大好き、あざとオフショルニット」と表現したオフショルダーのニットを着用していることを明かした。「ジミーチュウ銀座」と記されたカフェとみられる場所で、美しい肩が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「二度見した」「衝撃」「色っぽい」「おしゃれ」「憧れる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
