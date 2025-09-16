6速MTも設定！ 全長4.5mサイズの「2ドアFRスポーツカー」に大注目！ 超パワフルな「直6ターボ」＆旧車っぽいデザインも最高！ 車好きも興奮の「BMW M2」は「CS」登場も期待

直列6気筒の圧倒的なパワーと軽快なハンドリング！ BMW「M2」

BMW「M2」は、現在では希少な直列6気筒から絞りだされる400馬力を、FRとMTで運転できる2ドアのコンパクトスポーツカーです。

2015年に登場したM2は、BMWの2ドアクーペ「2シリーズ クーペ」をベースに、BMWのモータースポーツ部門であるBMW M社が設計したハイパフォーマンスモデル（Mモデル）です。

かつての「マルニターボ」「30M3」の遺伝子を持つ「M2」

【画像】超カッコイイ！ これが直6＆6速MTの「コンパクトスポーツカー」です！（50枚）

歴史が長い定番のMモデルである「M3」や「M5」のボディサイズが大きくなるなか、1972年デビューの高性能モデル「2002ターボ」や、1980年代に一世を風靡した初代M3（E30型）のように、コンパクトなFRスポーツカーという特徴を継承したモデルとなっています。

全長4.5mほどのコンパクトなボディに搭載された3.0リッター直列6気筒ツインターボの高性能エンジンや専用の足回り、そして専用外装によりスポーティに彩られたエクステリアなど、日常使いだけでなく本気の走りも楽しめる万能クーペです。

2022年に登場した現行型（G87）は2代目となります。他のBMWモデルと同じく、前後の重量バランスを限りなく50：50に近づけ、サーキットでも通用する高いハンドリング性能を実現しました。

また、ボディやドライブトレインパーツにはアルミニウム素材を多く使用し、軽量化と剛性の両立を図っています。

さらには車体剛性の強化のために、エンジンルームにストラットブレースを追加して、フロントとリアアクスルの補強も行われました。

サーキット走行も視野にいれた足回りには、耐熱・耐フェード性能に優れた大径ブレーキディスクや、軽量化された6ポッドの「Mコンパウンドブレーキ」を標準装備。

加えて可変式の「Mアダプティブサスペンション」を採用し、スポーティな走りと快適な乗り心地を両立しました。

現行型M2のボディサイズは、全長4580mm×全幅1885mm×全高1410mm、ホイールベースは2745mm。先代（F87型）よりも全長が112mm延長され、全幅も33mm拡大。極端な拡大はせず、ちょうどよいサイズを維持しました。

ワイドトレッド化も実現して、走行安定性の向上にも繋げています。

エクステリアは2シリーズクーペ（G42）がベースとなっていますが、3つの大型ロアインテークは四角型で、BMWの特徴でもある「キドニーグリル」は比較小型で直線的なフレームレス型を装備。

どこか旧世代のBMWらしさを感じられる雰囲気がファンにはたまらないでしょう。

リアにはトランクスポイラーが装備され、ロア部にはフロント同様の角張ったデザインのリアディフューザーが採用されています。

インテリアではM3・「M4」と共通するコンポーネントを採用。最新のインフォテイメントディスプレイ「BMWカーブドディスプレイ」やスポーツシートが装備されました。

前席には余裕のあるヘッドルームとレッグスペースを確保。スポーツ走行時にも体を支えてくれるMスポーツシートは、長時間の運転でも疲れにくいドライビングを叶えてくれます。

ただし、後席も大人2人が普通に乗車できるスペースがあり、スポーティなデザインの中にも快適性や利便性を取り入れています。

トランク容量は約390リットルで、たくさんの荷物を積載できるゆとりある設計です。

そして、安全運転支援機能としては「アクティブクルーズコントロール（AT車）」や「衝突被害軽減ブレーキ」、「車線変更警告システム」、「急発進抑制機能」などが標準装備されました。

なお2024年10月にはパワートレインを強化した改良モデルが登場しており、20馬力の出力向上が図られています。最高出力480馬力・最大トルク600Nm（MT車は従来通り550Nm）を発揮します。

希少な直列6気筒エンジン、そして純粋なFR車を、MTで運転できる魅力的な存在のM2。販売価格（消費税込）は、AT車・MT車ともに1018万円です。

また、BMWはハイパフォーマンス版 BMW「M2 CS」を2025年5月に発表しています。ドイツやアメリカ、中国では2025年晩夏に販売が開始される見込みです。

「CS」は、Mモデルのなかでもトップパフォーマンスモデルで、先代M2 CSは日本でも限定販売が行われました。

パワーユニットは最高出力390kW（530馬力）、最大トルク650Nmにチューンナップ。内外装にはカーボン強化プラスチック（CFRP）素材が使用され、軽量の鍛造ホイールも装備して約30kgの軽量化が図られています。

内装にも専用シートやアルカンターラ仕上げが採用され、特別感のあるインテリアとなっています。

生粋のBMW党にはたまらないM2 CS。もし日本に導入されれば、たくさんの注目を集めるモデルとなりそうです。