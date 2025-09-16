メイクのプロがよく使う「クマとシミに強い」厚塗り感ゼロのコンシーラー





「もとからキレイな肌のように」隠すのが上手いコンシーラー

ベースメイクも手数は少なく、つくり込まない仕上がりが気分。テクを要さず「元からキレイな肌」を引き寄せる、美容のプロたちからも高評価の薄づきのコンシーラーをえりすぐり。







「コレ1本ですべて隠せる」スーパーコンシーラー

シークレット カモフラージュ ブライト アンド コレクト デュオ 2N 5,170円／ローラ メルシエ ジャパン 「長年お世話になっている、シミやクマもコレだけで隠せる名品。カバーとトーンアップができる２色&質感がセットになっているのでどんな肌トラブルにも対応しやすい。下地とこれだけで、悩みのないような肌に仕上がります」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「うるおいを与えつつ」肌色も均一にキレイに整える

シェイド アンド イルミネイト コンシーラー 0C0 9,900円／トム フォード ビューティ 「肌の輝きを高めながらも色を均一に整える、さらによれにくい頼りにしているコンシーラー。ミディアムカバーまでの重ねづけができ、スキンケア機能と立体的な輝きを一つに融合したハイブリッドなアイテム。ヒアルロン酸配合で、肌も潤います」（扇本直幸さん・ヘアメイク）







「乾燥する目元にも使いやすく」みずみずしさが持続

ニームリキッドコンシーラー 1C02 4,481円／SHIRO 「ヨレにくく、乾燥しやすい目元や頬にもしっとりとなじみ、気になる部分を素肌感を残した仕上がり。コンシーラー浮きが気になる時や、暑い季節などにも美容液のように簡単に素肌になじむのも高ポイント」（美容ライター・R.N）







12人のプロに選ばれた「素肌感があって完璧な肌」

