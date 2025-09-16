

中島健人

キム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮が16日、国立新美術館で開催された『ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。

【写真】「ブルガリ」フォトコールに登場した中島健人

国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。

ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮といったセレブティを迎え、一夜限りのフォトコールを行った。

この日、ブラックスーツに身を包んで現れたのが中島健人。エメラルドグリーンのレザーとコントラストを効かせた装いで、指には二匹の蛇の頭を模した美しいリング「セルペンティ」が輝いていた。「目が合うと自分が引き寄せられてしまうような、美しい危険さも伴っている」と、その魅力を表現した中島。

さらに胸元に飾られた色とりどりの宝石が散りばめられたブローチについては、「まるでブーケのよう。これをつけると、自分のこれからの時間も華やかに彩られるような気持ちになれる」と語り、特別なジュエリーを身につけたことで「いつもよりも少し自信がある」と笑顔を見せた。

また、展覧会を鑑賞した中島は「経年変化はありつつも、モダンを追求し続けるブルガリの美しさに感動した」とコメント。自身の音楽活動と重ね合わせ、「常にトレンドを求めるクリエイティビティな部分が、ブルガリの創造性と通ずるものを感じた」と熱弁した。