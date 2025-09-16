◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子走り高跳び決勝に、初出場の瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が挑む。予選では２メートル２５を一発クリア。各組上位１２人が進出する決勝に進んだ。

７月のナイトゲームズ（福井）で日本歴代２位タイとなる２メートル３３の大ジャンプで優勝。東京世界陸上の参加標準記録（２メートル３３）をクリアし、大逆転で代表権を勝ち取った２７歳の新星だ。高校まで全国大会の出場経験がなかったが、２２年オレゴン世界陸上を逃してから、多くのトップジャンパーを育ててきた福間博樹コーチに指導を仰ぎ、素質が開花した。

予選では“メガネジャンパー”としても話題を集めたが、実はコンタクトレンズが「怖くて入れられないから」着用している。眼科で手伝ってもらったこともあったが、「どうしても反射的に閉じちゃう。気がついたらクローズの時間になっていました。隣の小学生くらいの子が１５秒くらいで入れていて。すげえな…って」と明かしていた。

持ち味は「地面をえぐるような踏み切り」。小学生時代はバレーボールを経験し、「（スパイクと）リズムが似ている」と高跳びにも生かしている。日本記録（２メートル３５）を超える２メートル３６も「跳べる手応えを感じた」と、さらなる記録更新へ自信はある。「出るだけじゃなくて、しっかり結果を出したい」と初の世界大会で結果を残してみせる。

◆瀬古 優斗（せこ・ゆうと）１９９８年３月１６日、滋賀・大津市生まれ。２７歳。瀬田北小時代はバレーボールをプレーし、瀬田北中から陸上部所属。草津東高から中京大に進んだ。現在は滋賀県スポーツ協会の職員をしながら、「ＦＡＡＳ」所属で競技に取り組んでいる。２４年アジア室内選手権は銀メダル。１８０センチ、６６キロ。