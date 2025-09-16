◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子８００メートル予選が行われ、５組に出場した日本記録保持者の落合晃（駒大）は大会の日本人最高となる１分４６秒７８を記録も７位で敗退し、準決勝（１８日）進出を逃した。今春、滋賀学園高を卒業し、駒大に進学した１９歳は「日本の苦手種目」と言われる中距離で世界に挑んだが、世界の牙城を崩せなかった。

大きな経験を積み「この国立の舞台で、大声援を受けながら走れたことが、ものすごいうれしい。応援してくださった方々全員に感謝の気持ちでいっぱい。楽しんで走ることが今回一番の目標だったので、このたくさんの声援を背に、すごく楽しんで走ることができた」」と喜びを口にした。記録については「世界の選手たちと勝負という意味では、全く勝負にならなかった。そこはこれからに生かしていきたい」とした。

落合は、駒大に所属しながら、大八木弘明総監督（６７）率いる少数精鋭チーム「Ｇｇｏａｔ」で練習を積む。チームには駒大ＯＢの田沢廉（２４）、鈴木芽吹（２４）＝ともにトヨタ自動車＝、篠原倖太朗（２３）＝富士通＝、駒大の佐藤圭汰（４年）ら日本トップ級の選手が所属。練習内容の質の高さに「本当に意味が分からないくらいです」と苦笑いする。練習内容は異なるが、日本トップクラスの選手と共にすることで確実にレベルアップしたが、やはり、世界の壁は厚く「準決勝までは進んでほしい」という大八木総監督のゲキに応えることはできなかった。

男子８００メートルで日本勢の出場は、２０１１年韓国・大邱（テグ）大会の横田真人以来１４年ぶり。まずは「世界進出」したことに意味がある。箱根駅伝を目指すチームメートたちとは別路線で、今後も、トップスピードで走り続ける。女子の日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（東大阪大敬愛高３年）と、ともに日本の８００メートルを盛り上げていく。

◆落合 晃（おちあい・こう）２００６年８月１７日、滋賀・高島市生まれ。１９歳。今津中から陸上を始め、２２年に滋賀学園高に進学。８００メートルは２年時に全国高校総体で初優勝。３年時の２４年４月に行われたＵ２０アジア選手権優勝。同６月に日本選手権初制覇。同７月に全国高校総体で１分４４秒８０の日本新記録をマークし２連覇。同８月のＵ２０世界選手権で銅メダル。今年４月に駒大に進み、７月の日本選手権２連覇。１６５センチ。