◆東京六大学野球秋季リーグ戦第１週第４日▽法大７―４慶大（１６日・神宮）

法大が慶大に１２安打７得点と打ち勝ち、２勝１敗１分けで今季初の勝ち点を挙げた。リーグ戦初先発の最速１５１キロ右腕・丸山陽太（４年）＝成東＝が６回途中を３安打１失点でリーグ戦初勝利をマーク。井上和輝捕手（１年）＝駿台甲府＝が２回１死、リーグ戦初本塁打となる中越え先制弾で援護した。

丸山がリーグ戦初先発初勝利を挙げた。５回０／３を３安打１失点と快投。今カードでは救援で２登板しており、主将の松下歩叶内野手（４年）＝桐蔭学園＝が大島公一監督（５８）に「慶大打線に一番、合っていないのは丸山じゃないですか」と進言。昨春にトミー・ジョン手術を受け、過酷なリハビリを経て復活したばかり。その影響もあって球数は４８で降板したが、しっかりゲームメークした。

１浪を経て法大に入学。２年時には社会人の強豪・ＮＴＴ東日本戦でも先発し、好投するなど、大島監督には「強敵に強い」という印象もあった。「今回は慶大打線が相当強敵だったので、先発させました」と起用的中に指揮官も笑みがあふれた。

丸山は「楽しもうと投げました。真っすぐがよかったと思います」と充実の表情。父・一則さんは早実、早大でプレー。丸山も少年時代には早実の鴨川キャンプを見学に行ったという。神宮のネット裏には父の早実時代の先輩にあたる早実の和泉実監督（６４）も応援に駆けつけ、丸山の力投を見守った。

「この１勝はでかい。優勝に一歩近づけて良かった」と勝ち点奪取に力を込めた丸山。創部１１０周年の記念イヤー。名門復活へ、頼もしい戦力が名乗りを上げた。（加藤 弘士）