これは即買い！「スタバ×ビームス」コラボ新作アイテムが“お洒落すぎる”神デザイン多数♪

スターバックス コーヒー ジャパンは、ビームスとともに、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』をスタート。

第一弾として、STARBUCKS STAND by BEAMSのコンセプトを象徴するCORE Collectionを含むコラボレーションのウェアやボトルなど全16型（31アイテム）を、2025年9月12日（金）より「スターバックス公式オンラインストア」および「ビームス ライフ 横浜」の店頭にて販売しています。

『STARBUCKS STAND by BEAMS』のロゴをあしらったTシャツやクルーネックスウェット、コーヒー豆を使用した後染め加工を施したデニムカバーオールやデニムパンツなど、日常に取り入れやすいアイテムを展開。

ウェアのサイズ展開は最大でXS〜XLを揃え、ユニセックスで楽しむことができます。

商品紹介

『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO Tシャツ』

価格：8,800円（税込）

サイズ：XS・S・M・L・XL

カラー：ホワイト・グリーン・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット』

価格：17,600円（税込）

サイズ：XS・S・M・L・XL

カラー：オートミール・グリーン・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムカバーオール』

価格：44,000円（税込）

サイズ：XS・S・M・L・XL

カラー：ブラック

『STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムパンツ』

価格：38,500円（税込）

サイズ：XS・S・M・L・XL

カラー：ブラック

『STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル』

価格：5,800円（税込）

サイズ：473ml

カラー：オレンジ・グリーン・ブラウン・シルバー

※本商品は、コミューターマグクーポンの付与対象外

『STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ』

価格：6,600円（税込）

サイズ：ONE SIZE

カラー：グリーン・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート』

価格：7,700円（税込）

サイズ：W47×H38×D16cm

カラー：オフホワイト・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン』

価格：6,600円（税込）

サイズ：ONE SIZE

カラー：オフホワイト・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ハンドタオル』

価格：2,420円（税込）

サイズ：W34×H35cm

カラー：グリーン・ブラウン・オレンジ

『STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ』

価格：2,970円（税込）

サイズ：W53×H53cm

カラー：ホワイト×グリーン

『STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス』

価格：3,300円（税込）

サイズ：Sサイズ（靴のサイズ目安23~25cm）/Mサイズ（靴のサイズ目安 25~27cm）

カラー：ホワイト

『STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ』

価格：2,970円（税込）

サイズ：TALL W16.5×H13.5cm/SHORT W12×H6.5cm

カラー：グリーン×オレンジ・ブラウン×グリーン

『STARBUCKS STAND by BEAMS 2Way ナップサック』

価格：5,500円（税込）

サイズ：W49×H45×D14cm

カラー：グリーン・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット』

価格：17,600円（税込）

カラー：グリーン・ブラウン

『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート』

価格：11,000円（税込）

サイズ：W37×H36×D10cm

カラー：ナチュラル

『STARBUCKS STAND by BEAMS ケース付きスターバックス カード（入金済み）』

価格：3,800円（税込）

サイズ：W106mm×H66mm

カラー：ブラウン

※スターバックス カードは2,000円入金済。スターバックスのみでの販売。

「STARBUCKS STAND by BEAMS」第一弾販売概要

「STARBUCKS STAND by BEAMS」＜期間：2025年9月12日〜＞【【スターバックス×BEAMS】新ライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』オンラインストア＆店舗にて販売スタート】

【販売期間】

2025年9月12日（金）〜

【取り扱い店舗】

◼︎スターバックス公式オンラインストア

〈注意事項〉

※在庫・販売状況について、電話での問い合わせには対応できません。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点まで購入できます。

※オンラインストア販売時間は午前10時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへ案

内するサービスを導入しています。順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前10時にサイトで待機した場合は、先着順での案内ではありません。

※価格は税込価格です。

※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめ利用可能なお支払い方法を確認してください。高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも決済エラーとなる可能性があります。この場合、利用のクレジットカード会社へ利用状況の確認をお願いします。

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページを確認くしてださい。

◼︎ビームス ライフ 横浜

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F

営業時間：10:00〜21:00

〈注意事項〉

※在庫・販売状況について、電話での問い合わせには対応できません。

※予約、取置きは不可となります。

※通信販売（代引き）は不可となります。

※取り扱い店舗間、または取り扱い店舗以外への取り寄せは不可。

※購入点数の制限あり。1名につき各色各サイズにつき1点まで購入できます。「ビームス ライフ 横浜」の販売に関する問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いします。

・電話番号：0120-011-301

・受付時間：11：00〜18：00（土日祝、年末年始を除く）

※上記販売方法およびルールは、事情により当日やむを得ず変更する可能性があります。