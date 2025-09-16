「30MM」×「AC6」コラボプラモ「ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」のパッケージ画像初公開！9月20日発売予定
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス】 9月20日 発売予定 価格：5,280円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、「V.II スネイル」が搭乗するAC「オープンフェイス」を、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。
今回「30MM」の公式アカウント「30 MINUTES MISSIONS公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、商品の全体像や、レーザーランスの「VE-67LLA」を突き出しているようなイラストが描かれている。
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) September 16, 2025
2025年9月20日(土)発売予定
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス
▼詳細はこちらhttps://t.co/TbOQ4JuNn4#ARMOREDCOREVI #AC6 #30MM #30ML #プラモデル pic.twitter.com/DlL56cXaef
