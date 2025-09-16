【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス】 9月20日 発売予定 価格：5,280円

　BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」のパッケージ画像を公開した。

　本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、「V.II スネイル」が搭乗するAC「オープンフェイス」を、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。

　今回「30MM」の公式アカウント「30 MINUTES MISSIONS公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、商品の全体像や、レーザーランスの「VE-67LLA」を突き出しているようなイラストが描かれている。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware. Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019