「あ、普通って、こうだった」執着ママのせいで忘れていた“心地よい距離感”に感動【ママリ】

心地いい！私が感じた“適度な関係”の正体とは

この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。人間関係で悩んでいると、つい「自分にとって心地いい関係ってどういうものだっけ？」と忘れがちになりますよね。異常な状態が「当たり前」になると何が普通なのか、どういったことが自分にとって大切な状況か見えにくくなるものです。しかし、そうした時に「これが自分の求めていたものだ」という時間や関係が持てると、一気に視界が明るくなるように感じるのではないでしょうか。

主人公のナナちゃんママは子どもが幼稚園に入り、子どもを介していろいろな保護者と関わる機会が増えました。しかしナナちゃんママは元々さっぱりとした人間関係を好むため、どの保護者ともあまり深入りしない付き合いをしていました。





そこへ密なママ友関係を望むジロウくんママという女性が登場します。ジロウくんママはお気に入りの人といつでもどこでも一緒にいたいタイプ。今回はナナちゃんママをロックオンし、家に遊びに行きたいとか、お迎えの後一緒に遊ぼうなど何かにつけてナナちゃんママに声を掛けては時間を共有しようとするのでした。そんなジロウくんママの言動に疲れ切っていたナナちゃんママでしたが、ある日、子ども同士が仲良しのろくちゃんママから声を掛けられます。ろくちゃんママとの会話にはストレスを感じないナナちゃんママは穏やかに会話を続けます。

ジロウくんママという距離感の近いママからぐいぐい近づいてこられることにプレッシャーを感じていたナナちゃんママは、ろくちゃんママのようにストレスを感じず話せる人について「この距離感が心地よい」と改めて感じたようです。



子どもを介した保護者同士のつながりというのは、よほど気が合う仲でなければ「適度な距離感」が一番心地よいのかもしれません。無理をしてしんどい付き合いを続けるのではあれば、上手にフェードアウトして心地よい距離感を保てる人と付き合うのが正解なのではないでしょうか。

