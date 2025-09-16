富山県内の介護の現場では、外国人の働き手が大きな支えになっています。現場で働く外国人がお年寄りと日本語でコミュニケーションする能力を高めようと、南砺市は今年度、日本語教室を開いています。梅本記者がお伝えします。



「がんばって積み上げてください」

「できるよ～」

「こわいなあ」

「がんばる」



インドネシア出身のシティ ロディアーさん、21歳です。南砺市の介護老人保健施設で働いて1年近くになります。





ロディアーさんは、日本で継続して働くことを目指す「特定技能人材」です。利用者「初めて日本へ来られて、ああかわいい人だなと、こんな仕事についていけるかなと思ったら、すごく一生懸命で、私たちに力、こんな弱い者に、ちゃんと協力してくれて」「いくつまでですか、さっきいくつまでできた？」一方で、日本語でのやりとりに難しさを感じています。ロディアーさん「利用者さんと、しゃべるとき、それはちょっと、一番大変なことだと思います」ロディアーさんが働いている「葵の園・なんと」には、外国人スタッフが7人います。介護の現場で働く外国人は、働く前にある程度は日本語を学んでいますが、実際に働いてみると分からない点も多くあるといいます。葵の園・なんと 清瀬千尋介護部主任「言葉の壁をどうやって専門的な仕事で覚えてもらうか、とても不安でした。何気ないことでも会話することを、大事にしました」南砺市では、市内の介護事業所の4分の1で外国人が働いていて、人数は予定も含めて44人にのぼります。介護事業者を対象に市が行ったアンケートでは、会話や介護記録作成のために日本語研修の機会が必要という答えが多くありました。日本語を指導する 加藤敬子さん「コバヤシさんは、ケアマネジャーです。『ツ』ですか『シ』ですか、わかりません。こんな感じで書いてね」南砺市は、今年7月から介護の現場で働く外国人を対象に、日本語教室を始めました。月2回、半年間の日程で現場で必要な会話などを実践形式で学びます。中国出身の人「食事はここでします、ここは利用者さんのキョウシツです…（キョシツ）キョウシツです（キョウはダメ、キョシツ）。トイレは、廊下です」ロディアーさん「ここは、ショクジです、え、ショクドウです、ここです」微妙な発音の違いで意味が異なる言葉や、「トイレ」「お手洗い」のように言い換えができる言葉を、理解し覚えるのが難しいようです。ロディアーさん「利用者さんとおしゃべりの時は、わかりにくいと思います。ちょっと難しいですね」指導している加藤敬子さんは、登録日本語教員の国家資格と看護師の資格を持っています。日本語を指導する 加藤敬子さん「こちらが分かっていると思っていることが、向こうには分からなかったり、もう当然、常識だと思うことが、そうでないことがあるので。分からないままにしないというのが、一番大事だと思います」県内の介護現場の人材は、来年度には2万2500人が必要とみられる中、現状では3100人余り足りないと県は想定しています。こうした中、介護の現場で働く外国人は、2018年度に23人だったのが、昨年度はおよそ670人にのぼっています。現場を支える大きな力となっています。ロディアーさん「『ああけっこうやった』と『どこたらじゅう』と言われた。どういう意味ですか？『ああけっこうやった』は気持ち良かった、同じですか？」「うん同じ」「どこたらじゅうは？」「どこたらじゅうは、ぜーんぶ（身振りあり）、ぜーんぶ」「ああそうですか」葵の園・なんとでは、ロディアーさんが感じた疑問に先輩スタッフが丁寧に答えたり、利用者の情報を言葉ではなく記号であらわしたりしています。葵の園・なんと 清瀬千尋看護部主任「会話の中から、日本語とか方言を勉強してもらえればいいなあと思って。言葉のレベルが、コミュニケーションのレベルが落ちないように、職員同士で支えあいながらレベルを保てるように努力しています」高齢社会を支えるために、現場での試行錯誤が続いています。