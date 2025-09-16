能登半島地震の被災地支援に取り組む俳優の常盤貴子さんがきょう、氷見市を訪れました。被害にあった建物の跡地に地元の人とともに花を植えて復興を願いました。



常盤貴子さん

「ようやく氷見に来ることができました」



常盤貴子さんは、能登半島地震で被害を受けて空き地になった場所に花を植えて「憩いの場」へと再生するプロジェクトに参加しています。



きょうは、氷見市内でも特に大きな被害を受けた北大町で花を植えました。





常盤貴子さん「ここなだらかにして、そうそうそうそう。できた？上手、上手」地震で全壊し、公費解体された酒店の跡地では。地元の人およそ100人がマリーゴールドやセロシアなどを植えていきました。地元の人「（被災当時は）悩んでいたけど、まわりの方がすごい支えてくれて。恩返しじゃないですけど、みんなにそういうふうに返していきたいなと思ったので」常盤さんは能登半島地震の被災地支援を続けています。常盤 貴子さん「これで終わりじゃなくて、何度も見に来たいと思いますので、これからも末長いお付き合いを期待しております。これからよろしくお願いします」来年の春には、氷見市内の別の空き地でも花を植える予定です。