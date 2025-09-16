◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子800メートル予選（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子800メートル予選で、日本記録を持つ落合晃（19＝駒大）が5組に登場。1分46秒78の7着で、同種目日本勢初の予選突破はならなかった。

序盤から後方につく展開。ラスト1周で少し順位を上げたものの、終盤は力尽きた。レースが終わると、観客に向かって深々と一礼した。

「凄い大声援を受けながら走れたことがうれしいですし、応援してくださった方に感謝の気持ちでいっぱいです」

レース後は肩で息を切らしながら、晴れやかな表情を見せた。1分46秒78のタイムは世界選手権での日本人最高記録。「世界の選手と勝負という意味では全く勝負にならなかったので、これからに生かしていきたい」と振り返り、「楽しんで走ることが一番の目標だったので、このたくさんの声援を背に凄い楽しんで走ることができた」と汗をぬぐった。

滋賀学園高3年時の昨年6月に日本選手権を初制覇し、同7月に現在の日本記録1分44秒80を樹立。同8月にはU20世界選手権で銅メダルを獲得した。