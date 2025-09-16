この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルでフジテレビ系ドラマ『愛の学校』第10話の考察動画を公開したフジテレビドラマ考察系YouTuber・トケルが、ドラマの最終回について自身の予想を熱く語った。動画のタイトルは「【愛のがっこう】第１０話ドラマ考察 ハッピーエンド確定と言える証拠！ 伏線回収 結末最終回予想 SnowMan ラウール 愛の学校」。トケルは、作中の伏線やノベライズ本の記載、さらにキャラクターの誕生日設定から、「まなみとカオルがハッピーエンドで結ばれる可能性が極めて高い」と断言した。



トケルはまず、ノベライズ本下巻の紹介文で「感動のクライマックスを迎える」と記載されていることに注目。視聴者からも、「愛の学校の書籍の紹介で感動のクライマックスと書いてあったから、きっとハッピーエンドなはず」との声が寄せられている。また、カオルの履歴書にあった生年月日が最終回の放送日と一致している点を挙げ、「この日に一度離れていたカオルとまなみが再会して結ばれる展開が予想される」と明かした。



視聴者コメントも動画の随所で紹介。「本当に会うべき相手とは必ず見つめ合う瞬間が来ると私は信じてる（Mさん）」や「今日はお父さんのアドバイスが思ったより良くてびっくり（RJRJさん）」「河原が自分もクズだとカミングアウトしてスカッとした（ちょびびさん）」など、印象的なシーンやセリフが感想として並んだ。トケル自身も、「このドラマは人が成長していく、まさに“愛の学校”のドラマ」「周囲の人々も大きく変わっていくのでは」と語っている。



また、父親がカオルの真剣度を試していたエピソードや、厳しく接する先生・生徒たちの真意についても、「厳しい態度はまなみを守るためだったのでは」と深読み。「みんながみんな、まなみとカオルの関係に反対しているというよりは、むしろ2人のことを認め始めている」と、作品世界の温かな変化を分析した。



最終回は、“まなみとカオルが一度はすれ違うが、重要な日に再会して未来へ歩み出す”という予想が視聴者からも多く寄せられている。「みんなで気持ちを共有しましょう」「リアルタイムの考察ライブ配信も予定」とトケルは呼びかけ、動画を締めくくった。