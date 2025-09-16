俳優の小泉孝太郎（47）が16日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー&火曜の良純孝太郎 合体SP “大豪邸&富士山”完全版」（後6・00）に出演。自身のブレークを予言していた人物を明かした。

番組では、都内一等地のタワーマンションの最上階に住む芸能人宅へモデルでタレントの森泉が潜入する企画を放送。最終的に、この家主は放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏だということが明かされた。

この潜入VTRをスタジオで見守っていた小泉は「15年くらい前にデーブさんと実は番組でお会いしたことがある」と、デーブ氏との初対面を振り返る。

「そのとき僕は、積極的にバラエティーとかに出てなかったんですね。でもデーブさんが来てくださって“あなたは必ずMCの仕事が増えてきますから、どんどんやっていったほうがいいです”っていて下さったんです」とし「凄いうれしかったのを覚えています」と懐かしんだ。

今やバラエティー番組のMCとして引っ張りだこの小泉。これには、もう1人のMCである高嶋ちさ子が「さすがプロデューサー！」とデーブ氏の見る目を称賛した。すると進行役の藤森慎吾が「何度も会ってますけどまだ言われたことないですよ」と肩を落とし、スタジオは笑いに包まれた。