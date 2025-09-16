氷川きよしがパーソナリティを務める冠番組『氷川きよし ～KII NIGHT～』（文化放送）が、10月1日20時5分よりスタートする。

同局で約3年ぶりのレギュラーとなる今回の番組は、氷川が“自然体”でリスナーの言葉に耳を傾け、素直な言葉で寄り添う内容に。時にはゲストを招き、ここだけのスペシャルトークもオンエアされる。

また、番組スタートにあたり、同局のオリジナル配信プラットフォーム QloveRでのチャンネル開設も決定。ディレクターズカット版の配信や、QloveRだけのオリジナルコンテンツも予定されている。さらに、有料会員の早期入会特典として“直筆のメッセージ入りはがき”のプレゼントも。詳細は番組内で発表となる。

なお、番組では氷川へのメッセージ（ふつおた）やリスナーからのお悩み相談のほか、その曲にまつわる思い出やエピソードとともにリクエスト曲を募集する。

＜氷川きよし コメント＞

2000年にデビューし、その年の10月、初のラジオパーソナリティにして初の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』が文化放送でスタート。以来、歌手活動休養前の2022年12月までお世話になった文化放送で、またこうして番組ができるのは感無量です！ デビュー当時は、本当にしゃべりが苦手だった私が、このように楽しくトークできるようになったのも、ラジオを務めさせていただいたおかげです。ライフワークとも言うべき番組をまたスタートさせていただけることで、“今の氷川きよし KIINA”を皆様に知っていただき、今だから伝えたい言葉や歌をお届けし、皆様の声をたくさん聞かせていただければと思います。

