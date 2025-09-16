【子ども会、メリットある？】ゴミ拾いに役員！仕方ないけどデメリットも多い＜第5話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第5話 子ども会のデメリット
【編集部コメント】
話をよく聞かなかったために、デメリットの部分を体験したエミさん。しかし事前にデメリットがあると知っていても、エミさんはきっと子ども会へ加入したことでしょう。地域で暮らすためには、地域の人と穏便にやっていきたいし、わざわざ子ども会の会長に家まできてもらったのに加入しないことも気が引けたからです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
