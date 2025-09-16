¡Ö¿Í¤ÏÅØÎÏ¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×6Ç¯¸å¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëà·ãÊÑá¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡ÖÁÇÄ¾¤ËÂº·É¡×
Â¿¿ô¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Íà·ãÊÑá
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¾×·â¤Îà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Í¤ÏÅØÎÏ¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢6Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î·ãÊÑ¤·¤¿à¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥§¥Ë¥å¥¤¥ó¥¶¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÎÍÚ³ðÂ¿(¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿)¡£
¡¡ ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡×(2016Ç¯)¤Î¥¥ã¥é¡¦¹õß·¥À¥¤¥ä¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤·¤¤ÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Îà¥á¥¬¥ÍÃË»Òá¤À¤Ã¤¿6Ç¯Á°¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤Ê¤¬¤é¤â¥±¥¢¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿È±¤äÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊàÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ëá¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÉ½¼¨·ï¿ô¤¬6000Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤Ê¤¤¤«¡ªÁêÅöÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö²áÄø¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÄ¾¤ËÂº·É¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÍÚ¤â¡Ø6Ç¯´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£