¡Ö¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×Èá¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç´µÉô¤ò»Ø¤µ¤·¡Ä
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬SNS¤Çà´éÌÌ²Ð½ýá¹ðÇò¡Ä¡£´µÉô¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ç¤³¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¾§¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð½ý¤Î¾ì½ê¤ò»Ø¤µ¤·¤ÆÈá¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ê¤ä¤Ä¤Î²Ð½ý¤ä¤ó!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³²Ð½ý¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©²¿¤·¤Æ²Ð½ý¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â½Å¾É¤Ç¿É¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ä¤±¤É¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ß¤¿¤¤¡£Æð¹Ñ¤È¤«ÅÉ¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Ï¤ä¤±¤É¤ËÀäÂÐ¤Ë¥¢¥«¥ó¤È¤«¡×¡Öº¯¤¬»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBiSH¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎBiSH²ò»¶¸å¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ22Ç¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¥¹¡×¤Ç¼ç±é¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ±Ç²è¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£