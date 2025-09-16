土地取引の指標となる県の地価調査の結果が発表され、住宅地・商業地・工業地を合わせた全用途の平均変動率は０．０％で、３３年ぶりに下げ止まりました。

地価調査は、７月１日時点の標準的な土地の価格を都道府県が調べて公表するものです。１６日に発表された県地価調査結果によりますと、住宅地・商業地・工業地を合わせた全ての用途の平均変動率は０．０％となりました。１９９３年以降、去年まで３２年連続で下落が続いていましたが、景気の持ち直しや人流の回復などによって３３年ぶりに下げ止まりました。

商業地では、草津町の地価が大きく上昇しました。草津温泉湯畑周辺で１０％上昇し、全市町村で見ても上昇率が二桁となるのは１９９１年以来３４年ぶりです。草津町では、観光客数が２年連続で過去最高を更新し、大規模ホテルの建設が予定されるなど観光インフラの充実に対する期待感が高まっているとみられます。

県内の最高価格は、住宅地が高崎市北双葉町で１３万６０００円です。Ｇメッセ群馬に近いエリアで、高崎駅までも徒歩圏内であることから人気を集めていて６年連続で住宅地の県内最高です。商業地は、高崎市栄町で４３万７０００円でした。オフィスや商業施設が入る超高層タワーマンションの建設も予定され、２年連続で上昇が続いています。

調査にあたった不動産鑑定士の岡田忠彰さんは、「高崎や太田など再開発が進む主要都市に周辺の市町村から人が流れている傾向にある。周辺地域で地価の下落が続くなど二極化が見られる」と分析しています。