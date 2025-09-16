Æ£²¬»Ô´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¡¡¸µÉû»ÔÄ¹¤é£²¿Í¤¬½é¸øÈ½¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
Æ£²¬»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿¸ø¶¦¹©»ö¤Î°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÉû»ÔÄ¹¤é£²¿Í¤Î½é¸øÈ½¤¬£±£¶Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£²¬»Ô¤Î¸µÉû»ÔÄ¹ ÄÍËÜ±ÑÉ×Èï¹ð¡Ê£µ£¸¡Ë¤È¡¢Æ£²¬¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¸µ²ñÆ¬¤ÇÆ£²¬»Ô¤Î·úÀß²ñ¼ÒÂ¿Ìî»º¶È¤Î¸µ¼ÒÄ¹ ¾®ºäÍµ°ìÏºÈï¹ð¡Ê£·£°¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ô¤¬µîÇ¯£··î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂÎ°é´Û¤Î²þ½¤¹©»ö¤Î°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÅö»þÉû»ÔÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÍËÜÈï¹ð¤¬ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò¾®ºäÈï¹ð¤ËÏ³¤é¤·¡¢Íî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤ÇÄÍËÜÈï¹ð¤È¾®ºäÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¦¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç£²¿Í¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë£³¥«·î¤Ë£±²óÄøÅÙ¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ºäÈï¹ð¤¬ÄÍËÜÈï¹ð¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¤ËÏ³¤é¤¹¤è¤¦Íê¤ó¤ÀÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®ºäÈï¹ð¤Î²ñ¼Ò¤¬Íî»¥ÂÐ¾Ý¤ÎÂÎ°é´Û¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¾®ºäÈï¹ð¤Î¿³Íý¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¾ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢Æ°µ¡¤â¿È¾¡¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò£±Ç¯£¶¥«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ä¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÄÍËÜÈï¹ð¤Î¿³Íý¤Ïº£·î£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
