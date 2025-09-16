¡ÖÌöÆ°´¶¤¨¤°¡×À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö»²ÀïÄ¾¸å¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ö¥ì¤È¤ë¡Ä¡×¡Ö³Ú¤·¤µÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¼¡×
à³Ú¤·¤µ¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Ä¤Å¤¯µ¢¤êÆ»á¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡Ä
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡½¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥àºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¥Ã!!!!³Ú¤·¤µ¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Ä¤Å¤¯µ¢¤êÆ»¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢15Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÇÆ°¤²ó¤ëà¥Ö¥ì¥Ö¥ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¾Ð´é¤Î1Ëç¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÉ±¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¨¤°¤°¤Æ¾Ð¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö·ã¤«¤ï¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤ÈÊ¡»³¤Ï¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£