福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は16日午後、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。

【九州北部地方】22日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋2.3℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高くなる見込み。

【九州南部・奄美地方】7日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋1.9℃以上

九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込み。

熱中症の危険性が高い状態となる。屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意。また、農作物や家畜の管理等に注意する。なお、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を翌日または当日に、熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するので留意。

【早期天候情報】その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に情報を発表する。