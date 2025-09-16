元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」。最終回は、愛好家も多い花「エビネ」を育てて50年の男性です。MBCふるさと特派員・小島忠義さんが取材しました。

鹿児島県いちき串木野市。名峰・冠岳の山間に、そのお店はあります。エビネ専門店「寿峰苑」。

ビニールハウスに並んでいるのは、日本原産のエビネ。その数およそ2万株。

エビネは毎年4月に花を咲かせます。ハウスの中は紫や白、赤、黄色など色とりどりの花が咲き、甘い香りに包まれていました。

河野五男さん(82)がエビネを育て始めたのは50年ほど前。40歳の時に勤めていた大手食品会社を辞め、環境の良い冠岳のふもとに専門店を構えました。

（河野五男さん）「エビネは何といっても環境づくり。環境が整わないと育たない」

すべてはエビネのために。「エビネファースト」なんです。

河野さんが栽培しているエビネは、日本の伝統的な欄の一種。鮮やかな色合いと豊かな香りが特徴です。

（河野五男さん）「黒もあれば真っ赤もある。白、紫もある。そこがエビネの一番の魅力」

4月、花が咲きます。河野さんのお店にはエビネファンたちが訪れます。河野さんの「エビネトーク」にも花が咲きます。

（息子・寿和さん）「話が止まらない、人が来てしまうと（笑）。もう、いいんじゃないと言うぐらい。好きなことをやって、楽しくやっているので、それが1番の元気の秘訣ではないかと」

（河野五男さん）「花の時期にみなさんが見に来られるのが、きれいだと言われるのが、1番の喜び」

5月になると花の摘花作業が始まります。

せっかく花が…と思いますが、来年また、きれいな花を咲かせるための大事な作業です。

愛情を注いで育てたエビネは、「世界らん展」で特別賞を受賞。輝かしい成績を収めてきました。

エビネ一筋の河野さんですが、もうひとつ情熱を注いでいることがあります。それが、日本ミツバチです。

四国のエビネ仲間から勧められて始めたミツバチ。全くの素人でしたが、エビネ同様、愛情を注いで育てました。いまでは評判が広がり、蜂蜜を楽しみにしている友人たちもいるとか。

Q.いい趣味ですね

（河野五男さん）「いい趣味かどうかわかりません。でも友達もみんな、蜂蜜が取れるのを待っている」

河野さん自身も蜂蜜のおかげか、バテることなく夏を乗り切っているそうです。

（妻・小夜子さん）「自分の好きなことを一生懸命しているので、それが元気の秘訣。後押しするだけで、ついていくだけ」

エビネとともに半世紀。来年もまたエビネと河野さんのエビネトークが花を咲かせることでしょう。

