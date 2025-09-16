国連の調査委員会は16日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区のパレスチナ人をせん滅させる意図でジェノサイド＝集団虐殺を行ったと認定しました。

国連の調査委員会は、イスラム組織ハマスがイスラエルに越境攻撃を行った2023年10月以降の出来事について調査を行い、16日、報告書を発表しました。

それによりますと、イスラエルはガザ地区で前例のないほど多数のパレスチナ人を殺害したり、支援物資を遮断して飢餓を引き起こすなど、組織的で広範囲な攻撃を行ったと指摘しました。

そして、一連の行為によりイスラエル当局と治安部隊は集団虐殺を防止する条約「ジェノサイド条約」が定める5つの殺害行為のうち、4つを犯したと結論づけています。

調査委員会のピレイ委員長は、「ガザ地区のパレスチナ人をせん滅させる意図があることは明らかだ」として、証拠に基づいた調査の結果、作戦を画策したイスラエルの最高幹部に集団虐殺を行った責任があると述べています。

一方、ロイター通信によりますと、イスラエル外務省は調査結果が「中傷的な暴言だ」とした上で、「国連の主張には根拠がない」と反発しています。