¡ÚÂ®Êó¡Û¥¢¥Õ¥ê¥«ÅÏ¹ÒÎò¤¢¤ë20Âå½÷À¤¬¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹´¶À÷¡¡¹ñÆâ½é¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹·¿
¸üÏ«¾Ê¤Ê¤É¤Ï16Æü¡¢º£·î¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿20Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¡á¥µ¥ëÅ÷¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÈ¯¿¾¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢º£·î12Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹´¶À÷¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÅÏ¹ÒÀè¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶À÷¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Éµb¡×·¿¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹·¿¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¯¿¾¤Î¤Û¤«¡¢È¯Ç®¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë´¶À÷¾É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Á³¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹çÊ»¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½Å¾É²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Îµ¢¹ñ¼Ô¤ÇÈ¯¿¾¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£