漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が16日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（土曜午後1時50分＝関西地区）に出演。相方・小杉竜一（52）のSNSの“偽アカウント”について言及した。

番組では、SNS上で著名人の名をかたったなりすましのアカウントが相次いでいることを取り上げた。芸能人のみならず、政治家、神社、地方の警察署、会社経営者などもなりすまし被害を受けているという。

カンテレでも、田中友梨奈アナウンサー（23）に、複数のなりすましアカウントが出現。偽アカウントは顔写真やプロフィルは本人のものと同じだが、フォロワー数やIDに違いが。アカウントの所在地は「中国」になっていたという。

偽アカウントは、田中アナの知人らフォロワーに投資や株の購入を持ちかけるなどし、知人が信じかけたという事例も。

田中アナは運営側に偽アカウントを通報したものの、「全然消えなかったです。ずっとあるやんって感じでした。時間がどんどん過ぎていっている間に、（偽アカウントが）他の私のフォロワーとかお友達を偽アカウントがどんどんフォローしていって、仲いい人とかに迷惑かかっちゃうんじゃないかなというのは、ちょっと不安になりました」と語った。

カンテレ以外でも、今年に入ってから、少なくともFNS系列の13社でアナウンサーのなりすましアカウントが確認されたという。

吉田は「今は分かんないですけど、昔、小杉の偽アカウントがXであって。見てみたら、『ええ天気やな、ヒーハー』みたいな。本人と言ってることが、あんまり変われへんかった」と苦笑い。

住田裕子弁護士は、「結局、組織犯罪で金銭目的の可能性があるので、入り口は簡単に見えるけど、奥深いものだと思います」と指摘していた。