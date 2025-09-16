男子棒高跳びで、６メートル３０センチを跳び、自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が１６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）に生出演した。

「Ｎスタ」から引き継ぐ形で放送されたＴＢＳ系の世界陸上生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は「Ｎスタ」にデュプランティスとともに出演した同局・石井大裕アナウンサーが「デュプランティスは昨夜、大変なパーティーになって、みんなでカラオケを楽しんだそうです」と報告すると「ちなみにさあ。カラオケで何を歌うの？ デュプランティスは」と質問。

この問いかけに石井アナが「ＡＢＢＡを歌ったそうです」とスウェーデンのグループの名を答えると「ＡＢＢＡ！？」と絶叫した織田。「ダンシング・クイーンとか、あれですか？」とＡＢＢＡの代表曲を口にすると「ダンシング・クイーンを歌って、みんなで踊って楽しんだという話もしていました」と石井アナ。

さらに石井アナが「デュプランティス選手は普通は競技が終わると、次の日に帰るそうなんですけど、ここが東京だっていう理由で延泊。３日間、東京で素敵な時間を過ごしたいって言ってますね」と明かすと、織田は「いやあ、もういくらでも楽しんで帰って下さい。なんなら１か月くらいいてもいいと思うんですけど」と笑顔で話していた。